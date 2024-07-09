النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات قطار الأقصر
صرحت النيابة العامة بدفن شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار "الأقصر - القاهرة"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
مصرع شاب تحت عجلات قطار “الأقصر - القاهرة”
تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بلاغا من ناظر محطة سكة حديد جرجا بأن قطار “القاهرة – الأقصر” دهس “فؤاد ح.”، 19 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور؛ مما أدى إلي وفاته وتم إيقاف حركة القطارات لحين رفع الجثة، وجرى استئناف حركة القطارات، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال أسرة المتوفى نفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.
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