مأساة وفاة أحمد رفعت، تطورات مثيرة تطيح بمجلس إدارة مودرن سبورت.. انتقادات حادة لتصريحات وليد دعبس.. ونادي الوحدة الإماراتي: فسخ العقد سببه فني بحت

اشتعلت الأحداث خلال الساعات الماضية حول مأساة لاعب الكرة أحمد رفعت، وتبادل الاتهامات بشأن المتسبب في وفاته.

وتمثلت أحدث التطورات في تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت؛ مرجعا ذلك إلى ما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل، على حد تعبيره.



كما قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

وكانت تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت “فيوتشر سابقا”، بشأن ملابسات وفاة رفعت، قد أثارت حفيظة وغضب الكثيرين الذين رأوا في تلك التصريحات عدم مراعاة لحرمة الموت وعدم مراعاة للاعب الراحل ومشاعر أسرته، حيث حاول الإساءة إليه لصالح ناديه والمتهمين بالتسبب في وفاة اللاعب، خصوصا بعد تصريحات نادر شوقي وكيل أحمد رفعت، في حلقة البرنامج الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وبدوره، فجر مسئول نادي الوحدة الإماراتي مفاجأة من العيار الثقيل بالإدلاء بتصريحات أحرجت مسئولي نادي فيوتشر، حيث كذبت ما صرح به النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، والذي كان يشغل منصب رئيس شركة الكرة بنادي مودرن سبورت سابقا، بشأن صفقة انتقال رفعت للفريق الإماراتي وكذبت أيضا تصريحات دعبس والتي ألمحت إلى المساس بسمعة اللاعب الأخلاقية.

مشادة كلامية بين دعبس وحتحوت

وشهدت حلقة برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، الليلة الماضية، انفعالًا ومشادة كلامية من وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، مع مقدم البرنامج، أثناء الحديث بشأن ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس في تصريحاته: “الموضوع فيه لبس.. هو ابني أنا غلط، وأحمد متعملش أي إجراء معاه، غير كل خير ليه ولأسرته ولأي حد بيحبه.. غير كدة وكدة فلا يوجد برنامج لم أتحدث فيه إلا بالخير عن أخلاقيات أحمد رفعت".

وأضاف وليد دعبس: "لو عمال تاخد في كلام أحمد رفعت كله، نسيت ليه إنه قال الراجل ده مش رئيس نادي، ده أبويا".

ليرد هاني حتحوت: “لأني ببساطة واقف عند نقطة واحدة وهي الضغط على رفعت، وأدى بحسب اللاعب إلى وفاته.. أنا ميهمنيش الكويس اللي في القصة، اللاعب قال أنا هموت”.

ليعلق وليد دعبس: “الظاهر أنت برضه بتحاول تحور الحوار.. باقولك الراجل قال ده أبويا.. مش كلمة حلوة، أبويا دي كلمة كبيرة يا أستاذ”.

ليقاطعه هاني حتحوت: “لكن موت رفعت أكبر يا دكتور والمسؤول عن موته لازم يحاسب”.

ليرد من جهته وليد دعبس قائلًا: “بالفكر ده دمرتوا الإعلام.. مش عايزين حد يتكلم”.

وقبيل الختام توجه هاني حتحوت بسؤال: “هل دعيت إلى تحقيق خلال الأيام الماضية؟، ليرد وليد دعبس: أنا أروح تحقيق؟ ليه إن شاء الله؟، على أساس إيه؟! مش فيه لجان قانونية؟!”.

وأتم وليد دعبس: “إيه الكلام الفارغ ده؟!، أنتم يا جماعة بقيتوا تقولوا كلام فارغ في فارغ، أنتم مش إعلام، أنتم مأجورين”، قبل أن تنتهي المكالمة بشكل مفاجئ.

عايزين تولعوا الدنيا وانت مش قاضي ياهاني.. مناقشة ساخنة بين وليد دعبس وهاني حتحوت على الهواء بسبب أحمد رفعت #صدى_البلد #الماتش @HHathout pic.twitter.com/B9aNbrR8yG — صدى البلد (@baladtv) July 8, 2024

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت

أحمد رفعت، وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة قوية بشأن تهرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية من الرد على اللاعب الراحل أحمد رفعت، ونادي الوحدة الإماراتي لحل أزمة الأوراق الخاصة بالتجنيد.

تصريحات عضو مجلس إدارة الوحدة الإماراتي

ونقل هاني حتحوت في تصريحات خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» رسالة عامر الصيعري عضو إدارة الوحدة الإماراتي ليكشف ملابسات قضية أحمد رفعت.

وتلى “حتحوت” رسالة عامر الصيعري، والتي قال فيها: "في البداية خالص العزاء لأسرة الفقيد أحمد رفعت لاعب الفريق السابق الذي نحبه ونحترمه".

وحول أسباب رحيل أحمد رفعت عن نادي الوحدة، قال الصيعري: “هذه شهادتي أمام الله، أحمد رفعت رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية، بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز”.

الوحدة الإماراتي: رحيل رفعت كان قرارا فنيا بحتا

وأضاف الصيعري: "رفعت كان على خلق كبير، لكنه كان عصبيًا، وعندي أسئلة.. لو كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا دفعنا له مستحقاته كاملة في مايو 2023؟ ولماذا لم نتجه للمحكمة الرياضية ونفسخ تعاقده دون الحاجة لمنحه راتبه؟»، مؤكدًا أن رحيل رفعت كان قرارًا فنيًا بحتًا.

وتابع عضو مجلس إدارة الوحدة: "قبل التوقيع مع رفعت، تواصل معي شخصيًا أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر آنذاك، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبًا، واستمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

وواصل عضو مجلس إدارة الوحدة قائلًا: “تساءلنا كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح؟!، فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة”.

وأتم عضو مجلس إدارة الوحدة الإماراتي حديثه قائلًا: “للأسف تبرأ دياب لاحقًا من رفعت ولم يعد يرد بعد عدة محاولات من جانبنا”.

وليد دعبس يرفض الرد على تصريحات مسؤول الوحدة الاماراتي

ونفى وليد دعبس، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، حول قيامه بالتجاوز في أخلاقيات اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس: إن كل ما تردد حول قيامه بالتجاوز في أخلاق اللاعب الراحل أحمد رفعت غير صحيح، مضيفًا: أحمد رفعت لاعب خلوق، وقد قمت بالإشادة به وبعائلته خلال تصريحاتي الأخيرة.

وتابع: سبب اللغط كان السؤال الذي وجه لي حول أسباب رحيل أحمد رفعت عن الوحدة الإماراتي، وهل كان سببًا أخلاقيًّا، فكان ردي: لا تعليق.

واعترض وليد دعبس، على تناول الإعلامي هاني حتحوت، لتصريحات مسؤول الوحدة الإماراتي، قائلًا: ما حدث كلام فارغ وأنا رجل من عائلة وأفهم في الأصول.

ليرد هاني حتحوت، قائلا: لم أتهم حضرتك، لكن ما قلته حرفيا هو "ما اعتبر"، وهذا ليس اتهاما، كما أننى أردت تفسير للتصريحات المتداولة عبر سوشيال ميديا حول أزمة اللاعب الراحل.

عايزين تولعوا الدنيا وانت مش قاضي ياهاني.. مناقشة ساخنة بين وليد دعبس وهاني حتحوت على الهواء بسبب أحمد رفعت #صدى_البلد #الماتش @HHathout pic.twitter.com/B9aNbrR8yG — صدى البلد (@baladtv) July 8, 2024

ميدو لدعبس: “احترم حرمة الموت”

وأكد أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر الأسبق، أن العامل النفسي مهم للغاية للاعب كرة القدم وله دور مؤثر فيما حدث للاعب الراحل أحمد رفعت.

وأشار ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" بقناة "المحور" إلى أن التصريحات التي أدلى بها وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت حول أسباب مغادرة أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي غير مقبولة.

وأضاف: "وليد دعبس يحاول الدفاع عن حقوق ناديه، وهذا أمر طبيعي ومن حقه.. أزمة أحمد رفعت تمس أولادنا وجميع لاعبي كرة القدم وجميع أطراف تلك المنظومة".

وتابع: "رد دعبس عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمرا مشينا حدث من اللاعب في الإمارات.. نحن بذلك خرجنا عن كرة القدم، ونتهم لاعب توفاه الله وغير قادر عن الدفاع عن نفسه، ونتهمه بشكل غير مباشر بتلميحات وهو لا يستطيع الرد".

وواصل: "أحمد رفعت تعرض لضغوطات نفسية كبيرة ودخل في مرحلة اكتئاب، كما لم يكن هناك اهتمام بإعادة تأهيله نفسيًا، وهذا كان سبب رئيسي لوفاته، وحتى بعدما توفى نتهمه، هل ذلك له علاقة بالإنسانية والضمير؟".

وأكمل ميدو تصريحاته قائلًا: "أحمد رفعت بين يدي الله الآن، وليست لديه إمكانية الرد.. إزاي الكلام ده يعني؟ وبيان مودرن سبورت عن امتناع مسئوليه عن التصريحات الإعلامية محترم لكنه متأخر".

وأضاف: "حاولت التواصل مع وليد دعبس حتى أفهم لماذا قال تلك التصريحات وأن يكون لديه حق الرد، لكنه لم يرد عليّ".

وتابع: "مسئولو الوحدة الإماراتي أقسموا لي بأن أحمد رفعت لم يتصرف أي تصرف غير سليم، وأن اللاعب غادر النادي لأسباب فنية فقط".

وأكمل: "تحدثت أيضًا مع نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت، وهو أيضًا أقسم لي بأن مغادرة أحمد رفعت للوحدة كانت أمر فني تمامًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته: "نادر شوقي أكد لي أن رفعت خرج من حسابات الجهاز الفني للوحدة، والمدرب وجد أن كيمياء اللاعب لا تتناسب مع غرفة ملابس الفريق فقط، لكن رفعت لم يتصرف أي تصرف غير جيد".

وكان دعبس قد صرح مؤخرا: "نادر شوقي (وكيل رفعت) يعلم جيدًا لماذا فسخ عقده مع الوحدة، ونادر تواجد 12 يوما في الإمارات للتفاوض حول فسخ العقد والحصول على المليون دولار، وسبب فسخ العقد لا علاقة له بالفنيات".