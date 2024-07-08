الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير الأهلي ترفع لافتات للراحل أحمد رفعت، وتهتف: الفساد حي حي حق رفعت جاي جاي (فيديو)

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

الأهلي، حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، الذي وافته المنية السبت الماضي خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

 

وهتفت جماهير الأهلى خلال مباراة طلائع الجيش: "الفساد حي حي، حق رفعت جاي جاي".

 

كما رفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة: "عدت من الموت لكي تودعنا لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا ".

وتقدم الأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز. 

أجرى مارسيل كولر ثلاث تغييرات بين الشوطين بدخول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وعمر كمال بدلا من محمد هاني لتنشيط النواحى الهجومية للفريق الأحمر.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط هجومي بحثا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق له بالفعل عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 50 بقدم عمرو السولية.

هدف الأهلي الأول جاء بعد تصويبة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

 وفي الدقيقة 54 ينجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الاهلي الثاني من هجمة مرتدة بعد تمريرة بينية ساحرة من عمر كمال لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين. 

 

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

 

تشكيل  الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

 قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش 

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش كلا من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

 

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

النادي الأهلي الأهلي جماهير النادي الاهلي احمد رفعت منتخب مصر مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري طلائع الجيش

مواد متعلقة

جماهير الأهلي للراحل أحمد رفعت: عدت من الموت لكي تودعنا وتتسبب في وجعنا (صور)

شاهد من أرض الملعب، هدف عمرو السولية في مرمى طلائع الجيش (فيديو)

في الجنة يا رفعت، جماهير الأهلي تقف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت (فيديو)

في الجنة يا رفعت، رسالة مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش

طلائع الجيش ينعي أحمد رفعت قبل مباراة الأهلي في الدوري

دقيقة حداد علي روح أحمد رفعت قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري (صور)

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية