جماهير الأهلي ترفع لافتات للراحل أحمد رفعت، وتهتف: الفساد حي حي حق رفعت جاي جاي (فيديو)

الأهلي، حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، الذي وافته المنية السبت الماضي خلال مباراة الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وهتفت جماهير الأهلى خلال مباراة طلائع الجيش: "الفساد حي حي، حق رفعت جاي جاي".

كما رفعت جماهير الأهلي لافتة تحمل عبارة: "عدت من الموت لكي تودعنا لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا ".

وتقدم الأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أجرى مارسيل كولر ثلاث تغييرات بين الشوطين بدخول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من مروان عطية وعمر كمال بدلا من محمد هاني لتنشيط النواحى الهجومية للفريق الأحمر.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط هجومي بحثا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق له بالفعل عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 50 بقدم عمرو السولية.

هدف الأهلي الأول جاء بعد تصويبة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 54 ينجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الاهلي الثاني من هجمة مرتدة بعد تمريرة بينية ساحرة من عمر كمال لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه، لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش

وضمت قائمة المستبعدين من الأهلي أمام طلائع الجيش كلا من: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومحمود متولي، ومحمد الضاوي كريستو، وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما يغيب عن النادي الأهلي، كريم الدبيس وأحمد كوكا وحمزة علاء بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.