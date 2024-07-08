لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

أعلن الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أن اللجنة الطبية التي شكلها وزير الرياضة لمراجعة الحالة الطبية للاعب أحمد رفعت قبل وفاته، وإذا كان هناك إجراءات طبية كان يحتاج إليها قبل الوفاة عقدت أول اجتماع لها اليوم لمراجعة التقارير الطبية للاعب أحمد رفعت.

وأوضح الدكتور شريف وديع في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن اللجنة الطبية سوف تصدر تقرير خلال أيام.

وأكد مساعد وزير الصحة للرعاية الحرجة والطوارئ أن اللاعب أحمد رفعت حصل على كافة التدخلات الطبية التي يحتاج إليها منذ بداية مرضه ولا يوجد أي تقصير في الخدمة الطبية التي قدمت له.

أوضح أنه لا داعي لاستخراج جثمان اللاعب.

كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف أن هناك لجنة من المستشارين والقضاة ضمن لجنة تقصي الحقائق فيما حدث لأحمد رفعت.

وأضاف وزير الرياضة: ننتظر النتائج في أسرع وقت ليتم عرضها على الرأي العام.