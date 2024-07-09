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رياضة

اليوم، عزاء أحمد رفعت في مسجد المشير طنطاوي

احمد رفعت، فيتو
احمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، يقام اليوم الثلاثاء عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت  الذي وافته المنية  فجر السبت الماضي إثر أزمة قلبية.

موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة 

ويقام عزاء الراحل أحمد رفعت بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي. 

 

وفاة اللاعب أحمد رفعت 

وتوفي صباح السبت الماضي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة  في مارس الماضي  التي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته. 

كانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته اليوم. 

 

أزمة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت  في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

 

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