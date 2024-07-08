وداعا أحمد رفعت، كيف احتفل لاعبو بيراميدز بهدف لاكاي أمام الاتحاد؟

الدوري المصري، حرص لاعبو فريق بيراميدز علي الاحتفال بهدف الفريق الأول بمرمي الاتحاد بقميص الراحل احمد رفعت فقيد الكرة المصرية خلال مباراة الاتحاد السكندري المقامة الان بالدوري المصري.

وأحرز فخري لاكاي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في شباك الاتحاد السكندري، بالدقيقة 27 من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

جاء الهدف من كرة عرضية لعبها فيستون ماييلي من الجبهة اليمنى ليتسلم لاكاي الكرة ويسددها في الشباك.

واحتفل لاعبو بيراميدز بالهدف برفع قميص الراحل أحمد رفعت.

دقيقة حداد على أحمد رفعت

الدوري المصري، حرص فريقا بيراميدز والاتحاد وجماهير المباراة على الوقوف دقيقة حداد على الراحل أحمد رفعت فقيد الكرة المصرية الذي رحل فجر السبت الماضي إثر أزمة قلبية وقراءة الفاتحة على روحه بصوت عالٍ من اللاعبين والجماهير.

بيراميدز والاتحاد يظهران بقميص احمد رفعت

وظهر فريقا ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

المهدي سليمان وسيف تقا وخالد الغندور وأحمد ميسي وكريم الديب ومور سيلفو وشريف رضا وأحمد عيد وإسلام أبو سليمة وفرانك الان ومابولولو.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها اليوم الساعة 5:30 مساء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري



ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.