فوائد الكمثرى، تقوى المناعة وتعزز صحة القلب وتحمى من السرطان والسمنة

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وعشاقها كثيرون ينتظروها فى موسمها.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية الكمثرى

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمثرى من الفاكهة اللذيذة والمغذية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية، حيث إنها مصدر غني بالفيتامينات، المعادن، والألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

فوائد الكمثرى

فوائد الكمثرى للصحة

وأضافت أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها طوال موسمها:-

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث توفر حوالي 22% من الاحتياج اليومي للألياف في حبة واحدة متوسطة الحجم، هذه الألياف ضرورية لتحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

الألياف الموجزدة فى الكمثرى تساهم في تعزيز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن وتقليل الشهية.

الكمثرى غنية بفيتامين C، الذي يعتبر مضادًا للأكسدة قويًا، ويعمل فيتامين C على تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

يساهم فيتامين C فى الكمثرى في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأنسجة الضامة.

تحتوي الكمثرى على العديد من المركبات النباتية الفعّالة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تعد الكمثرى مصدرًا جيدًا للفيتامين K والنحاس، والفيتامين K مهم لتخثر الدم وصحة العظام، بينما يلعب النحاس دورًا في إنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

تحتوي الكمثرى على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة القلب.

تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو فقدانه.

وبفضل محتواها العالي من الماء، تساهم الكمثرى في ترطيب الجسم والحفاظ على التوازن المائي.

الكمثرى مفيدة لصحة القلب، والألياف الغذائية الموجودة فيها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

مضادات الأكسدة في الكمثرى تساهم في تقليل الالتهاب والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.