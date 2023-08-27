الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكمثرى، تنظم عملية الهضم لمرضى السكري

فوائد الكمثرى، فيتو
فوائد الكمثرى، فيتو

فوائد الكمثرى عديدة لمختلف أجهزة الجسم، وذلك يرجع إلى ما تحتويه الكمثرى من مغذيات، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، يحتاجها الجسم، وللاستفادة من الكمثرى، وفوائد الكمثرى، لابد من تناولها بانتظام.

 

فوائد الكمثرى

الكمثرى، فيتو

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الكمثرى عديدة، وذلك يرجع إلى ما تحتوي عليه الكمثرى من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

الكمثرى جيدة لعملية الهضم 
تحتوي ثمرة الكمثرى الواحدة على 6 جرام من الألياف، وتحتوي على ألياف أكثر من كوب واحد من الكرنب، إلى جانب أنها تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما أن تناول ما يكفي من الألياف جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن. يعتمد على جهاز هضمي يعمل بكفاءة، كما يعمل على التخلص من الامساك. 
 

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الكمثرى تخفض نسبة السكر في الدم 
على الرغم من أن الكمثرى تحتوي على بعض السكر الطبيعي، إلا أن محتواها العالي من الألياف يضمن عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض يعني أنك لن تشعر بالجوع بعد دقائق من تناول وجبة خفيفة.

 

الكمثرى جيدة لقلبك
تلعب الألياف دورًا في خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. نظرًا لأن الكمثرى تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم - مما يساعد على مقاومة الصوديوم الزائد، ويمثل غذاء صحي للقلب.

 

الكمثرى تحارب الجذور الحرة
فيتامين C الموجود في الكمثرى يحارب الجذور الحرة، تلك التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، وهذا يعني أن تناول الكمثرى - وغيرها من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب وحتى الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.

 

تعالج السرطان
أظهرت الكمثرى أنشطة مضادة للطفرات ومضادة للسرطان، وقد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل الرئة والمعدة والمثانة.

الكمثرى وفوائدها، فيتو

لا تسبب حساسية
الكمثرى، بالمقارنة مع الفواكه الأخرى، لديها فرصة أقل للإصابة بالحساسية عند تناولها، وبالتالي فهي واحدة من الفواكه القليلة التي يمكن إعطاؤها للرضع. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الكمثرى لا تسبب الحساسية على الإطلاق. ولكن قد تحدث حساسية الكمثرى ولكنها نادرة. 
 

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فوائد الكمثرى فوائد الكمثرى الصحية فوائد الكمثري للجسم فوائد الكمثرى لقلبك فوائد الكمثري للمعده فوائد الكمثري للقولون الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية

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