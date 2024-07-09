فوائد الخيار، يحل جميع مشاكل البشرة

فوائد الخيار، للجسم عديدة ومذهلة، فهو يدعم الجسم بالمزيد من المغذيات الطبيعية التي يحتاجها، كما أنه الأفضل للبشرة.





أهم فوائد الخيار لصحة الجسم

عصير الخيار، فيتو

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الخيار لصحة الجسم عديدة، ومنها ما يلي:

للجسم:

ترطيب الجسم: يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، تصل إلى 96٪، مما يجعله خيارًا غذائيًّا ممتازًا للترطيب.



إدارة الوزن:

قلة السعرات الحرارية: الخيار منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط في كوب واحد.



الشعور بالامتلاء:

غني بالألياف: تساعد الألياف على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، مما قد يساعد في التحكم في الشهية وفقدان الوزن.



تعزيز صحة الهضم:

مصدر للألياف: تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.



صحة القلب:

مصدر للبوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم.

مضادات الأكسدة:

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية القلب من الأمراض.

تقوية العظام:

مصدر لفيتامين K:

يلعب فيتامين K دورًا هامًا في صحة العظام.

التخلص من السموم:

خصائص مدرة للبول:

يساعد الخيار على زيادة إدرار البول، مما قد يساعد في إزالة السموم من الجسم.

تحسين صحة العيون:

مصدر لفيتامين A:

يلعب فيتامين A دورًا هامًا في صحة العيون.

مكافحة الالتهابات:

مضادات الأكسدة:

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار في تقليل الالتهاب في الجسم.

للجلد:

ترطيب البشرة:

محتوى الماء العالي:

يساعد الخيار على ترطيب البشرة وتنعيمها.

تخفيف الانتفاخ:

خصائص مضادة للالتهابات:

قد يساعد الخيار في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين.

تهدئة البشرة:

خصائص مضادة للالتهابات:

قد يساعد الخيار في تهدئة البشرة المتهيجة.

مقاومة الشيخوخة:

مضادات الأكسدة:

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار في مكافحة علامات الشيخوخة.

استخدامه في العناية بالبشرة:

يمكن استخدام شرائح الخيار أو عصيره كقناع للوجه لتقليل الانتفاخ وترطيب البشرة.



ماسكات من الخيار للبشرة:

ماسك الخيار

يُعدّ الخيار من المكونات الطبيعية الرائعة للعناية بالبشرة، فهو غنيٌّ بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُفيد البشرة وتُحسّن من مظهرها. إليك بعض الوصفات لماسكات من الخيار للبشرة:



ماسك الخيار المرطب:

المكونات:

* خيارة مبشورة

* ملعقة كبيرة من العسل

* ملعقة كبيرة من جل الصبار

الطريقة:

1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تمتزج جيدًا.

2. ادهني المزيج على وجهك ورقبتك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

3. اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففه برفق.

ماسك الخيار لتفتيح البشرة:

المكونات:

* خيارة مبشورة

* ملعقة كبيرة من عصير الليمون

* ملعقة صغيرة من الكركم

الطريقة:

1. اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تمتزج جيدًا.

2. ادهن المزيج على وجهك ورقبتك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

3. اغسل وجهك بالماء الدافئ وجففه برفق.

ماسك الخيار لتقليل الهالات السوداء:

المكونات:

* شريحتان من الخيار

* ملعقة كبيرة من الحليب البارد

الطريقة:

1. ضعي شريحتي الخيار في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

2. ضعي شريحتي الخيار على عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

3. امزجي الحليب البارد مع قطرات من زيت الورد، ثمّ ضعه على المنطقة المحيطة بعينيك باستخدام قطعة قطن.

4. اتركي المزيج على وجهك لمدة 10 دقائق.

5. اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه برفق.

نصائح هامة تساعدك في الحفاظ على بشرتك

* تأكدي من غسل وجهك وتنظيفه قبل استخدام أيّ ماسك.

* قومي بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من بشرتك قبل تطبيق الماسك على وجهك بالكامل.

* استخدمي الماسكات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

* احفظي الخيار في الثلاجة للحفاظ على نضارته.

فوائد ماسكات الخيار للبشرة:

* ترطيب البشرة.

* تفتيح البشرة.

* تقليل الهالات السوداء.

* تهدئة البشرة وتخفيف التهاباتها.

* تقليل الانتفاخ حول العينين.

* مكافحة الشيخوخة.