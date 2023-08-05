فوائد الكمثرى، تحمي القلب والأوعية الدموية وتنظم حركة الأمعاء

فوائد الكمثرى عديدة ومذهلة، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، ولذلك يؤكد خبراء التغذية والأطباء على ضرورة تناول الكمثرى بانتظام.

فوائد الكمثرى

الكمثرى

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكمثرى مذهلة للصحة، وبشكل خاص للقلب والجهاز الهضمي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

مصدر غني بالالياف

تحتوي الكمثرى على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين، والتي تغذي بكتيريا الأمعاء وتحسن صحة الأمعاء.

كما أن تناول الألياف بكميات كافية يعزز وظيفة الأمعاء الصحية، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من مستويات الكوليسترول.

كذلك يمكن أن يساعد على الشعور بالامتلاء، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

كذلك الألياف الغذائية تلعب دورًا في تنظيم جهاز المناعة والالتهابات، مما قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالحالات المرتبطة بالالتهابات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة.

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علاج الرتج

يحدث التهاب الرتج عندما تتطور الأكياس المنتفخة في بطانة الأمعاء الغليظة، والتي تسمى داء الرتج، إلى عدوى والتهاب.

وتناول كميات كبيرة من الألياف لا يقل عن 30 جرامًا يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الرتج، وهو ما توفره الكمثرى.

خفض ضغط الدم

أكدت الدراسات الحديثة أن تناول ثمرتين من الكمثرى يوميا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي الكمثرى هي الأفضل لمرضى ضغط الدم المرتفع.

إزالة السموم

تعتبر حركات الأمعاء المنتظمة والكافية ضرورية للتخلص اليومي من السموم من خلال الصفراء والبراز.

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الماء، وهذا يساعد على طرد السموم من الجهاز الهضمي.

كما أن تأثير الكمثرى الملين يأتي من محتواها العالي من الألياف والفركتوز، والفركتوز هو سكر طبيعي يوجد في معظم الفواكه.

فوائد الكمثرى

محاربة الجذور الحرة

تحتوي الكمثرى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك والنحاس. هذه المواد الكيميائية تقاوم آثار الجذور الحرة، وتحمي الخلايا من الضرر الذي يمكن أن تسببه.