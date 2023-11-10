فوائد مذهلة لثمرة الكمثرى، تحمي من 7 أمراض خطيرة

فوائد الكمثرى، تحتوي الكمثرى على عناصر غذائية مفيدة تساعد على عملية الهضم ولها فوائد صحية أخرى وتعتبر وجبة خفيفة مثالية إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا.

فوائد تناول الكمثرى

تعتبر الكمثرى مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، ولكنها ليست مليئة بالعناصر الغذائية فحسب، بل قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض بحسب موقع Cleveland Clinic.

وتشمل أهم فوائد الكمثرى:

1-مصدر مغذي للفيتامينات

مثل معظم الفواكه، تعتبر الكمثرى مصدرًا للتغذية الجيدة. تحتوي حبة كمثرى متوسطة الحجم تقريبًا على 102 سعر حراري

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2-يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

إن ثبات نسبة السكر في الدم يعني إمدادًا ثابتًا بالطاقة، وهو أمر أكثر صحة للجسم، تعد إدارة نسبة السكر في الدم أكثر أهمية إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

والكمثرى قد تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وحتى تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حيث توفر الكمثرى المتوسطة ما يقرب من ربع الألياف التي تحتاجها في يوم واحد. تساعد الألياف في الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر.

الكمثري

تحتوي الكمثرى أيضًا على الأنثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة.

تشير دراسة إلى وجود صلة بين تناول الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

وأظهرت دراسة أخرى أن تناول الكمثرى يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكل حصة من الكمثرى يتم تناولها أسبوعيًّا، وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 3٪ في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الكمثرى من الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم، مما يعني أنها لن ترفع نسبة السكر في الدم مثل الأطعمة السكرية وبعض الفواكه.

3- تخفف الإمساك ويحسن صحة الجهاز الهضمي.

تضيف الألياف حجمًا كبيرًا إلى البراز وتلينه، مما يساعد على تحرك الأشياء في أمعائك.

تحتوي الكثير من الأطعمة على الألياف، لكن الكمثرى مصدر ممتاز بشكل خاص.

تحتوي الكمثرى الواحدة على 6 جرامات من الألياف (أكثر من 20% مما يحتاجه الشخص البالغ في اليوم، والبكتين، وهو نوع من الألياف الموجودة في الكمثرى، له بعض الفوائد المحددة، والبكتين عبارة عن ألياف قابلة للذوبان معروفة بأنها تساعد على:

تحسين حركة الطعام

الإمساك: في دراسة أجريت على 80 شخصًا يعانون من الإمساك، أدى البكتين إلى تحسين حركة الطعام بشكل ملحوظ عبر الجهاز الهضمي وتقليل الأعراض.

ميكروبيوم الأمعاء: يعزز البكتين نمو البكتيريا الجيدة في القولون، وفقًا لمراجعة العديد من الدراسات، مما يساعد الميكروبيوم على البقاء بصحة جيدة.

لجني الفوائد الليفية للكمثرى، لا تتجاهل القشرة، حيث ان قشر الكمثرى يحتوي على كمية كبيرة من إجمالي محتوى الألياف في الفاكهة".

4- يخفف الالتهاب

يحدث الالتهاب عندما يحاول الجهاز المناعي حماية الجسم من شيء ما — عدوى أو مادة سامة أو أي مخالف آخر. بعض الالتهابات المؤقتة هي في الواقع استجابة صحية لهذه الأشياء. ولكن عندما يتواجد الالتهاب، فإنه يمكن أن يساهم في الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والربو والسرطان والسكري من النوع الثاني.

فوائد الكمثري

5- مضادات الأكسدة هي عناصر غذائية يمكن أن تمنع بعض تلف الخلايا الذي يؤدي إلى الالتهاب والكمثرى غنية بأنواع قوية من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد.

تظهر الأبحاث أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تقلل الالتهاب وتقلل من خطر:

1-سرطان

2-امراض القلب

3-الالتهابات من البكتيريا والفطريات والفيروسات.

4-مرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون.

5-سكتة دماغية.

6-مرض السكري من النوع 2 وتلف الأعصاب الذي يمكن أن يسببه.

7-يعزز صحة القلب

الكمثرى هي جزء ممتاز من نظام غذائي صحي للقلب وتشمل العناصر الغذائية الموجودة في الكمثرى والتي يمكن أن تفيد القلب منها:

1-الأنثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة وصبغ يعطي بعض الكمثرى لونها الأحمر

2- الألياف، والتي قد تلعب دورًا في خفض نسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة فحصت آثار استهلاك الفاكهة والخضروات إلى أن تناول الكمثرى يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأظهرت إحدى التجارب السريرية الكبيرة وجود صلة بين تناول الكمثرى وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.