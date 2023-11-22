فوائد فيتامين سي، تعزيز المناعة والوقاية من أمراض القلب

فوائد فيتامين سي، للصحة عديدة، وفيتامين سي هو أحد أهم الفيتامينات للجسم، وله العديد من الفوائد الصحية. وأشهرها أنه مقوي للجهاز المناعي، وتعظم فائدته مع قدوم فصل الشتاء.

فوائد فيتامين سي

وأكدت الدكتورة نادية عبد الهادي أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد فيتامين سي عديدة، والتي تستعرضها فيما يلي.

تعزيز المناعة: فيتامين سي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المعدية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

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تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة: فيتامين سي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

الوقاية من أمراض القلب: فيتامين سي قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب، وذلك من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول النافع.

الحفاظ على الذاكرة: فيتامين سي قد يساعد في الحفاظ على الذاكرة ووظائف المخ.

تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم: فيتامين سي قد يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يساعد في الوقاية من النقرس.

الوقاية من نقص الحديد: فيتامين سي يساعد في امتصاص الحديد من الطعام، مما يساعد في الوقاية من نقص الحديد.

الحفاظ على صحة البشرة: فيتامين سي يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة البشرة.

حماية العين: فيتامين سي قد يساعد في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تكوين العظام والأسنان: فيتامين سي يساعد في تكوين العظام والأسنان.

تكوين النواقل العصبية: فيتامين سي يساعد في تكوين النواقل العصبية، والتي تساعد في نقل الإشارات العصبية بين الخلايا.

سرعة التئام الجروح: فيتامين سي يساعد في سرعة التئام الجروح.

مضاد للأكسدة: فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، وهو يساعد في حماية الجسم من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.

إنتاج الطاقة: فيتامين سي يساعد في إنتاج الطاقة في الجسم.

التخلص من السموم: فيتامين سي يساعد في التخلص من السموم في الجسم.

تحسين امتصاص المعادن: فيتامين سي يساعد في امتصاص المعادن من الطعام، مثل الحديد والزنك.

موازنة الهرمونات: فيتامين سي يساعد في موازنة الهرمونات في الجسم.

تحسين الحالة المزاجية: فيتامين سي قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر.

مقاومة الإجهاد: فيتامين سي قد يساعد في مقاومة الإجهاد.

تحسين القدرة على ممارسة الرياضة: فيتامين سي قد يساعد في تحسين القدرة على ممارسة الرياضة.

فيتامين سي

وأضافت الدكتورة نادية، أنه من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين سي، من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، ويمكن العثور على فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضراوات، مثل الحمضيات والبروكلي والكيوي والبطاطس والطماطم.