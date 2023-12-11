الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض الكوليسترول وأنواعه وعوامل الخطر وطرق العلاج

ارتفاع الكوليسترول
ارتفاع الكوليسترول بالدم، فيتو

أعراض ارتفاع الكوليسترول، ليست من السهل اكتشافها،  وارتفاع الكوليسترول هو حالة صحية تحدث عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ويُعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية موجودة في كل خلية في الجسم، وهو ضروري لبناء أغشية الخلايا وإنتاج الهرمونات والفيتامينات. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، هذا ما أكده الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة.

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انواع الكوليسترول
 

وأضاف الدكتور محمد، أن هناك عدة أنواع من الكوليسترول، بما في ذلك ما يلي:

الكوليسترول الضار (LDL): يُعرف أيضًا باسم "الكوليسترول السيئ". يمكن أن يتراكم LDL في الشرايين ويسبب تصلب الشرايين.

الكوليسترول الحميد (HDL): يُعرف أيضًا باسم "الكوليسترول الجيد". يساعد HDL على إزالة LDL من الشرايين.

الكوليسترول الكلي: هو مجموع الكوليسترول LDL وHDL.

 

اعراض ارتفاع الكوليسترول

 

وأشار الدكتور محمد، إلى أنه في معظم الحالات، لا تظهر أي أعراض لارتفاع الكوليسترول. لذلك، غالبًا ما يتم اكتشاف ارتفاع الكوليسترول عن طريق إجراء اختبار دم روتيني.
ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص المصابون بارتفاع الكوليسترول من بعض الأعراض، مثل:

 

ألم في الصدر، (يُعرف أيضًا باسم الذبحة الصدرية)
ألم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.
الدوخة.
ضيق في التنفس.
التعب.
الشعور بالوخز في الأصابع.

تحدث هذه الأعراض عندما تبدأ اللويحات الدهنية في التراكُم في الشرايين، ويمكن أن تؤدي هذه اللويحات إلى تضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

ارتفاع الكوليسترول

عوامل الخطر لارتفاع الكوليسترول

 

وأوضح الدكتور محمد، عوامل الخطر لارتفاع الكوليسترول تشمل ما يلي:

العمر: تزداد مخاطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول مع تقدم العمر.
التاريخ العائلي: إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن تصاب به أيضًا.
السمنة: زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول.
قلة النشاط البدني: يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة بانتظام إلى ارتفاع الكوليسترول.
التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
بعض الحالات الطبية: يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري وأمراض الكلى، إلى ارتفاع الكوليسترول.

 

علاج ارتفاع الكوليسترول

 

وأوضح الدكتور محمد، أنه عند الإصابة بارتفاع الكوليسترول، فمن المهم إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستويات الكوليسترول، والتي تشمل ما يلي:

تناول نظام غذائي صحي:
اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

النشاط البدني:
مارس الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

فقدان الوزن:
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك.

التوقف عن التدخين:
إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك.

ولفت الدكتور محمد، إلى أنه من المهم التحكم في ارتفاع الكوليسترول؛ لأن ذلك يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
 

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