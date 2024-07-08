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أخبار الفن اليوم: شقيق شيرين يكشف تطورات حالتها الصحية.. والموت يفجع كندة علوش.. وتامر حسني ومحمد رمضان حديث السوشيال ميديا

شيرين.فيتو
شيرين.فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو  2024 العديد من الأحداث الفنية.. نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية لــــ “فيتو”:

 

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية عقب اعتداءات طليقها حسام حبيب

طمأن محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعيها على صحتها عقب الانتهاكات والضرب المبرح التي تعرضت له على يد طليقها حسام حبيب فجر السبت الماضي.

وقال محمد عبد الوهاب: "اطمنوا هي بخير وفي أمان.. ادعولها تبقى قوية وتعدي وتنسي كل ده وهترجع تاني أحسن من الأول".

 

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوله فى أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره ومحبيه.

ويظهر فى الفيديو المتداول محاولة الشاب التقاط صور للفنان وهو ما أثار غضبه وجعله يتوجه إليه ويمسك بيده ويطلب منه إخراج هاتفه المحمول من جيبه، مرددا: “طلع الموبايل.. طلع الموبايل"، محاولا إخراج الهاتف من جيبه بالقوة، وهو ما جعل الشاب يرد عليه قائلا: “حاضر هاجيبه.. حاضر هاجيبه”.

 

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتهم بتسريب فيديو انهيارها

 

أكد المستشار القانوني  ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792  لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو الفنانة.

وكان قنطوش قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة  ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

 

جوازة توكسيك، إيرادات قوية لفيلم ليلى علوي الجديد

 حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة النجمة الكبيرة  ليلى علوي والفنان بيومى فؤاد، إيرادات قوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال أربعة أيام عرضه منذ طرحه بالخليج..

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذين يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

 

الموت يفجع كندة علوش، والفنانة تعلن موعد العزاء

أعلنت الفنانة كندة علوش، قبل قليل، وفاة عمتها هالة بدران علوش التي وافتها المنية، اليوم الإثنين 8 يوليو.

وأعلنت كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع: انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية، هالة بدران الدين علوش، لروحها الرحمة والمغفرة ولبناتها الصبر والسلوان، على أن يقام العزاء عليها بـ مدينة بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء. 

 

تامر حسني الأحدث، "لوكات" لنجوم الفن خطفت الأنظار وتصدرت محركات البحث

تصدر النجم تامر حسني بقوة مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب ظهوره حليق الرأس بـ لوك جديد، وجسد مفتول بالعضلات… وهو ما اثار الجدل كسابقتيه الفنانة امينة خليل وغادة عبد الرازق والفنان أحمد سعد.

 

هو الأساس، أبرز المعلومات عن الألبوم العاشر في مسيرة محمد حماقي

تصدر النجم محمد حماقي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن اقتراب طرح الألبوم العاشر في مسيرته  الذي يأتي تحت عنوان “هو الأساس” ويتضمن عددا من الأغاني المختلفة.

ويتعاون محمد حماقي في أغنية هو الأساس، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم،  مع الملحن  مدين  بعد نجاحاتهم سويا في أكثر من أغنية ومن أبرزها “حاجة مستخبية” من ألبوم من قلبي يغني.

واستغرق ألبوم محمد  حماقي الجديد هو الأساس  وقتا ليس قصيرا من حيث التحضيرات له وتسجيل أغانيه في الاستديو، نظرا لرغبته في أنه يخرجه بشكل يليق بالجمهور 

 

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