الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

الموت يفجع كندة علوش، والفنانة تعلن موعد العزاء

كندة علوش.فيتو
كندة علوش.فيتو

أعلنت الفنانة كندة علوش، قبل قليل، وفاة عمتها هالة بدران علوش التي وافتها المنية، اليوم الإثنين 8 يوليو.

كندة علوش

وأعلنت كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع: انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية، هالة بدران الدين علوش، لروحها الرحمة والمغفرة ولبناتها الصبر والسلوان، على أن يقام العزاء عليها بـ مدينة بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء. 

كندة علوش تكشف إصابتها بمرض سرطان الثدي

ومؤخرًا، كشفت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ أكثر من عام، في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عرض بالأمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وتصدرت كندة مؤشرات البحث عبر موقع جوجل، وعبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن دعمهم ومساندتهم لها في هذه المحنة.

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