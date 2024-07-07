الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

مصادر: شيرين تقرر الاعتذار عن حفلاتها المقبلة فى لبنان وتركيا

شيرين, فيتو
شيرين, فيتو

أعربت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسي عن استيائها من دوامة المشاكل التي انحرفت بها المطربة  شيرين عبد الوهاب بسبب طليقها الفنان حسام حبيب، والتى آخرها حادث ضرب شيرين حتى تغطى جسدها بالدماء وتحريرها محضرا ضد حسام..

وكشفت هنادي عيسي فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن شيرين  ستصدر غدا  فيديو تعتذر فيه عن حفلتيها المقرر انطلاقهما فى  لبنان وأسطنبول.

وتابعت عيسي: شيرين قد انتهت فنيا بفضل أفعالها وتسببت فى خسائر مالية وأدبية كثيرة لمتعهدي حفلاتها.
 

 

وتقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، بتقرير طبي لجهات التحقيق يكشف تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها.

في هذا السياق كشف التقرير، أن المطربة شيرين عبد الوهاب مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

وعلى الجانب الآخر، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته بتهمة الاعتداء شيرين عبد الوهاب تكسيره ستوديو بالتجمع، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل حبيب، بضمان مالي على ذمة التحقيق.

 

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