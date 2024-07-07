الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

حماقي يكشف بوستر ألبومه الجديد "هو الأساس"

بوستر الألبوم، فيتو
بوستر الألبوم، فيتو

كشف  المطرب محمد حماقي عن بوستر ألبومه الجديد “هو الأساس” والذي يطرحه قريبا.

 

ونشر حماقي البوستر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة X، وعلق قائلا: قريبا.. الألبوم الجديد 2024.

 

وفي وقت سابق طرح محمد حماقي أغنية حبيت المقابلة وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية حبيت المقابلة

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

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محمد حماقي المطرب محمد حماقي بوستر هو الأساس الفن اخبار الفن

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