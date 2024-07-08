الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتهم بتسريب فيديو انهيارها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أكد المستشار القانوني  ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792  لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو الفنانة.

شيرين تتقدم ببلاغ للنائب العام 

وكان قنطوش قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة  ضد طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

يشار الي أن هناك تقريرًا طبيًا تم تحريره عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب، وتم خلاله إثبات ما حدث لها من إصابات، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع، لطليقها  بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع.

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