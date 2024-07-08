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ثقافة وفنون

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالتها الصحية عقب اعتداءات طليقها حسام حبيب

شيرين وشقيقها.فيتو
شيرين وشقيقها.فيتو

طمأن محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعيها على صحتها عقب الانتهاكات والضرب المبرح التي تعرضت له على يد طليقها حسام حبيب فجر السبت الماضي.

 

شيرين وشقيقها محمد عبدالوهاب

وقال محمد عبد الوهاب: اطمنوا هي بخير وفي أمان.. ادعولها تبقى قوية وتعدي وتنسي كل ده وهترجع تاني أحسن من الأول.

يشار إلى أن هناك تقريرًا طبيًا تم تحريره عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب، وتم خلاله إثبات ما حدث لها من إصابات، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع، لطليقها  بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع.

 

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محمد عبد الوهاب شيرين شيرين وحسام شقيق شيرين عبدالوهاب

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