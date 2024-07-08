الإثنين 08 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تامر حسني الأحدث، "لوكات" لنجوم الفن خطفت الأنظار وتصدرت محركات البحث

تامر حسني.فيتو
تامر حسني.فيتو

تصدر النجم تامر حسني بقوة مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب ظهوره حليق الرأس بـ لوك جديد، وجسد مفتول بالعضلات.

لوك جديد لـ تامر حسني

وكذلك بتغيير فى لون جسده ليلائم أجواء الصيف وهو الأمر الذي أثار فضول متابعيه حول نوع العمل الذي يقدمه الفنان لهم في الفترة المقبلة.

وعن الإطلالة المختلفة نشرتامر حسني صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق عليها قائلا: يا صباح الفل على الكل بصورلكم حاجة جديدة دلوقتي بس مش جامدين جامدين.

 

 

غادة عبد الرازق

 

كما أشعلت غادة عبد الرازق تريندات السوشيال ميديا بإطلالة خاصة وبلوك شبابي على هامش حضورها أسبوع الموضة فى باريس 2024.

وظهرت بقصة شعر مميزة  ومجموعة إكسسوارات باللوني الأسود والذهبي.. وانقسمت آراء جمهور غادة بين إعجابهم باللوك الجديد  معتبرينه منحها مظهر أكثر شبابا وحيوية فيما انتقده البعض الآخر..

أمينة خليل

 

أما أمينة خليل فانهالت التعليقات السلبية عليها عقب ظهورها بلوك مختلف، وهو الذي اعتمدت خلاله على مكياج قوي بالألوان الداكنة الذي أظهرها بشكل صادم بحسب آراء جمهورها.

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تامر حسني أمينة خليل النجم تامر حسني غادة عبد الرازق

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