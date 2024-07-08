هو الأساس، أبرز المعلومات عن الألبوم العاشر في مسيرة محمد حماقي

تصدر النجم محمد حماقي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن اقتراب طرح الألبوم العاشر في مسيرته الذي يأتي تحت عنوان “هو الأساس” ويتضمن عددا من الأغاني المختلفة.

تفاصيل تحضيرات ألبوم محمد حماقي الجديد

ويتعاون محمد حماقي في أغنية هو الأساس، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، مع الملحن مدين بعد نجاحاتهم سويا في أكثر من أغنية ومن أبرزها “حاجة مستخبية” من ألبوم من قلبي يغني.

محمد حماقي، فيتو

كما يتعاون محمد حماقي أيضا مع الشاعر تامر حسين في أكثر من أغنية في ألبومه الجديد هو الأساس.

واستغرق ألبوم محمد حماقي الجديد هو الأساس وقتا ليس قصيرا من حيث التحضيرات له وتسجيل أغانيه في الاستديو، نظرا لرغبته في أنه يخرجه بشكل يليق بالجمهور

ويتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد هو الأساس مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين ومنهم محمد يحيى ومدين وأمير طعيمة وعمرو المصري وتامر حسين وغيرهما.