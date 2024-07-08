جوازة توكسيك، إيرادات قوية لفيلم ليلى علوي الجديد

حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة النجمة الكبيرة ليلى علوي والفنان بيومى فؤاد، إيرادات قوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال أربعة أيام عرضه منذ طرحه بالخليج..

قصة فيلم جوازة توكسيك

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذين يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

يشارك في بطولة في فيلم جوازة توكسيك، كل من الفنان محمد أنور، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، ملك قورة، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، وآخرون.

وجنى الفيلم إجمالى إيرادات وصل لـ مليوني و200 ألف ريال سعودي بما يعادل الـ 25 مليون جنيه مصري.

أغنية فيلم جوازة توكسيك

وكان طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته الجديدة من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وتعد تلك المرة الأولى له يغني باللهجة المصرية.

وطرح ماجد المهندس أغنية قولوله لو زعلان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

جاءت كلمات أغنية قولوله لو زعلان، على النحو التالي: قولوله لو زعلان البحر أهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصة جنان، قولوله دلعه ده زاد غاوى ليه دلع عناد فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد، يبعد على قد ما يقدر ألف سلامة مش هسأل فيه يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فى اللى مكفيه.