أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق.. صعود مستمر باللحوم الضاني.. وانخفاض سعر المعدن الأصفر

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار اللحوم الضاني تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو لحوم ضأن ارتفاعًا تراوح من 6 إلى 7 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 330 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 6.7 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 394.8 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

انخفاض سعر المعدن الأصفر

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد تجار الذهب فى الصاغة، إن أسعار الذهب تشهد تراجعا على المستوى العالمي والمحلي، حيث هبطت أسعار الذهب عالميا بقيمة 20 دولارا، وانخفضت أسعار الذهب محليا بقيمة 20 جنيها مصريا داخل الأسواق.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة مع ارتفاع المبيعات خلال شهري 7 و8 بعد انتهاء فترة الأعياد والدراسة.

ولفت سكرتير شعبة الذهب السابق إلى أن سعر الذهب عيار ٢١ انخفض من ٣٢٣٠ إلى ٣٢١٠ جنيها.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%عند مستوى 34802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 12276 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 6279 نقاط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 9127 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2752 نقطة.

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم



أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء، انخفاضًا اليوم الإثنين في الأسواق، إذ انخفض بعض أنواع الكتاكيت انخفاضات تراوحت ما بين جنيه و3 جنيهات.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم الإثنين، ما بين 22 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 18 و18.25 جنيه.

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؛ في الجدول الآتي:

النوع المزارع «جملة» الشركات سعر كتكوت ساسو بيور 19 : 20 جنيهًا سعر كتكوت ساسو 18 : 19 جنيهًا 15 جنيهًا سعر كتكوت بلدي 7 : 8 جنيهات سعر كتكوت هجين 15 : 16 جنيهًا سعر كتكوت جيل ثاني 16.5 : 17.5 جنيه سعر كتكوت روز بيور 16.5 : 17.5 جنيه سعر كتكوت أربو 32: 34 جنيهًا سعر كتكوت كب 33 جنيهًا سعر كتكوت روص 30: 35 جنيهًا سعر كتكوت روزي 15 جنيهًا سعر كتكوت إي أر 31 : 33.5 جنيه سعر كتكوت أبيض 30 جنيهًا

أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار البيض اليوم الإثنين، واصل سعر البيض اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين في الكرتونة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 136 : 138 جنيهًا 138 جنيهًا بيض أحمر 139 : 142 جنيهًا 142 جنيهًا بيض بلدي 129 : 130 جنيهًا 130

2.7 مليار دولار إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024

قال البنك المركزي إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023). كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على إثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.