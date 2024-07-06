شعبة القصابين تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم رغم انتهاء موسم عيد الأضحى

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، رغم انتهاء موسم عيد الأضحى الذي يزيد فيه الإقبال على شراء اللحوم وترتفع فيه أسعارها ، إلا أن سعر اللحوم في ارتفاع مستمر.

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

استمرار ارتفاع أسعار اللحوم عقب إنتهاء موسم عيد الأضحى

واستمر سعر اللحوم في الارتفاع عقب انتهاء الموسم وفقًا لتقارير رسمية، بالرغم من أن معظم محلات الجزارة مازالت في إجازة عيد الأضحى، حيث من المتعارف أن إجازة الجزارين تبدأ بعد انتهاء عيد الأضحى، ويحصل فيها الجزارون على إجازة تصل لـ 10 أيام كحد أدنى.

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق؟

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في ارتفاع رغم قلة الطلب على الشراء

وقال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم في ارتفاع رغم قلة الطلب على الشراء من المواطنين، وإغلاق غالبية محلات الجزارة بالتزامن مع حصولهم على إجازة عيد الأضحى.

شلبي جابر عضو شعبة القصابين، فيتو

سوق اللحوم المحلي يعاني من قلة العجول

وأرجع «شلبي» لـ «فيتو» أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق إلى قلة الكميات المعروضة من العجول، موضحًا أن سوق اللحوم المحلي يعاني من قلة العجول المنتجة في المزارع وهي الأزمة التي بدأت منذ العام الماضي ولم تحل إلى يومنا هذا.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ذبح العجول صغيرة الوزن والعمر خلال عيد الأضحى

وأضاف أنه خلال عيد الأضحى تم ذبح العجول صغيرة الوزن والعمر، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم، الأمر الذي استدعى المواطنين لاختيار التضحية بالعجول أوزان 350 كيلو، حتى يتناسب سعرها مع ميزانية المواطنين، فالمواطن كان يبحث عن أضحية عجل بسعر لا يزيد عن 70 ألف جنيه، حتى يتشارك فيها 7 أفراد بنظام الأسهم، وتكون أضحية بسعر خروف للفرد الواحد.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

بدء إقبال المواطنين على شراء اللحوم بعد إنتهاء الموسم

وتابع: لذلك فإن السوق يعاني بشدة من نقص العجول صغيرة السن والوزن، ومع بدء إقبال المواطنين على شراء اللحوم بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى، مازالت أسعار اللحوم في ارتفاع لهذا السبب.