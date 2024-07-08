الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين، سجلت  أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء 70 : 71 جنيهًا75: 85 جنيهًا84: 100 جنيه
الدواجن البلدي109 : 110 جنيهات110 : 125 جنيهًا115 : 130 جنيهًا

 

 

 

 

txt

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

txt

الكيلو يبدأ بـ 81 جنيها، تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم

مواد متعلقة

البنك التجاري الدولي يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية بالتعاون مع ماستركارد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية