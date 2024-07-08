تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أسعار الدواجن اليوم الإثنين، سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 70 : 71 جنيهًا 75: 85 جنيهًا 84: 100 جنيه الدواجن البلدي 109 : 110 جنيهات 110 : 125 جنيهًا 115 : 130 جنيهًا