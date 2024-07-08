تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024
أسعار الدواجن اليوم الإثنين، سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين
وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:
|سعر الكيلو من
المزرعة «جملة»
|المستهلك
|البوابة الحكومية
|الفراخ البيضاء
|70 : 71 جنيهًا
|75: 85 جنيهًا
|84: 100 جنيه
|الدواجن البلدي
|109 : 110 جنيهات
|110 : 125 جنيهًا
|115 : 130 جنيهًا
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.