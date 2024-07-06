تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 6 - 7 - 2024

أسعار البيض اليوم السبت، سجل سعر البيض اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 128 : 130 جنيهًا 128: 130 جنيهًا بيض أحمر 130 : 133 جنيهًا 130: 135 جنيهًا بيض بلدي 119 : 120 جنيهًا 120