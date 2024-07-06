السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 6 - 7 - 2024

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

أسعار البيض اليوم السبت، سجل  سعر البيض اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي: 

سعر كرتونة عدد 30 بيضة

المزرعة /جملة

الشركات / نصف جملة

بيض أبيض128 : 130 جنيهًا128: 130 جنيهًا
بيض أحمر130 : 133 جنيهًا130: 135 جنيهًا
بيض بلدي119: 120 جنيهًا120

 

 

 

 

 

 

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الثروة الداجنة: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر وتكلفة إنتاج الكرتونة لا تصل إلى هذا السعر

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الكرتونة تبدأ من 119 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الجمعة

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