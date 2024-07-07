تعرف على أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مع استمرار تسجيل سعر الكتكوت الأبيض أعلى معدلاته السعرية، إذ وصل أعلى أسعار الكتكوت الأبيض نحو 36 جنيهًا وفقًا للمعلن من بعض الشركات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم الأحد، ما بين 22 إلى 36 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 18 و18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، اليوم الأحد 7 يوليو 2024؛ في الجدول الآتي:

النوع المزارع «جملة» الشركات سعر كتكوت ساسو بيور 19 : 20 جنيهًا سعر كتكوت ساسو 18 : 19 جنيهًا 15 جنيهًا سعر كتكوت بلدي 7 : 8 جنيهات سعر كتكوت هجين 15 : 16 جنيهًا سعر كتكوت جيل ثاني 16.5 : 17.5 جنيه سعر كتكوت روز بيور 16.5 : 17.5 جنيه سعر كتكوت أربو 33.5: 34 جنيهًا سعر كتكوت كب 34 جنيهًا سعر كتكوت روص 32 : 36 جنيهًا سعر كتكوت روزي 15 جنيهًا سعر كتكوت إي أر 31 : 33.5 جنيه سعر كتكوت أبيض 30 جنيهًا