الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الكتكوت الأبيض
أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، مع استمرار تسجيل سعر الكتكوت الأبيض أعلى معدلاته السعرية، إذ وصل أعلى أسعار الكتكوت الأبيض نحو 36 جنيهًا وفقًا للمعلن من بعض الشركات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم الأحد، ما بين 22 إلى 36 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 18 و18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

 وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو»  أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، اليوم الأحد 7 يوليو 2024؛ في الجدول الآتي:

النوعالمزارع «جملة»الشركات
سعر كتكوت ساسو بيور19 : 20 جنيهًا 
سعر كتكوت ساسو18 : 19 جنيهًا15 جنيهًا
سعر كتكوت بلدي7 : 8 جنيهات 
سعر كتكوت هجين15 : 16 جنيهًا 
سعر كتكوت جيل ثاني16.5 : 17.5 جنيه 
سعر كتكوت روز بيور16.5 : 17.5 جنيه 
سعر كتكوت أربو 33.5: 34 جنيهًا
سعر كتكوت كب 34 جنيهًا
سعر كتكوت روص 32 : 36 جنيهًا
سعر كتكوت روزي 15 جنيهًا
سعر كتكوت إي أر 31 : 33.5 جنيه
سعر كتكوت أبيض 30 جنيهًا

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