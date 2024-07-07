زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024
أسعار البيض اليوم الأحد، سجل سعر البيض اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات في الكرتونة، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بلدي بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.
سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد
«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:
سعر كرتونة عدد 30 بيضة
المزرعة /جملة
الشركات / نصف جملة
|بيض أبيض
|135 : 137 جنيهًا
|128: 130 جنيهًا
|بيض أحمر
|137 : 140 جنيهًا
|130: 135 جنيهًا
|بيض بلدي
|129: 130 جنيهًا
|120
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