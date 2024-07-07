زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

أسعار البيض اليوم الأحد، سجل سعر البيض اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات في الكرتونة، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بلدي بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 135 : 137 جنيهًا 128: 130 جنيهًا بيض أحمر 137 : 140 جنيهًا 130: 135 جنيهًا بيض بلدي 129 : 130 جنيهًا 120