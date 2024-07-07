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اقتصاد

زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

 أسعار البيض اليوم الأحد، سجل  سعر البيض اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات في الكرتونة، بينما ارتفع سعر كرتونة البيض بلدي بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض  سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي: 

 

سعر كرتونة عدد 30 بيضة

المزرعة /جملة

الشركات / نصف جملة

بيض أبيض135 : 137 جنيهًا128: 130 جنيهًا
بيض أحمر137 : 140 جنيهًا130: 135 جنيهًا
بيض بلدي129: 130 جنيهًا120

 

 

 

 

 

 

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