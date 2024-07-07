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أخبار مصر

بقيمة 860.3 مليار دولار، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال 2023 (إنفوجراف)

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج، فيتو
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أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج بلغت نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 835.6 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

 بلغت نسبة ارتفاع قيمة التحويلات 3.0%. وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بنحو 626 مليار دولار عام 2022.   

 ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج 

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية.. وأنه في أكثر من 80 دولة في العالم، تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.

وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.

 

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الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التحويلات المالية ارتفاع قيمة التحويلات مجلس الوزراء

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