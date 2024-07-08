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اقتصاد

مؤشر الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي في التداولات العالمية

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب عالميا، واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات  الأسبوع الجاري إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، مما رفع التوقعات حول خفض الفيدرالي الأميركي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه بشهر سبتمبر المقبل.

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مؤشر الذهب، فيتو 

الذهب يحقق معدلات تاريخية غير مسبوقة بالتداولات العالمية 

 من جانبه قال الدكتور وليد سويدان خبير أسواق المال العالمى لــ "فيتو": ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3% إلى 2385.63 دولار للأونصة  ليحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 2397.7 دولار، حيث يتم تداول الذهب عند أعلى مستوياته في شهر واحد، حيث ساعدت مراجعات الرواتب المنخفضة وارتفاع آخر في معدل البطالة على تعزيز خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وأضاف: يتطلع المضاربون على الارتفاع إلى العودة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450 دولارًا إذا بدأ الفدرالي الأميركي في التلميح علنًا إلى سبتمبر، وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات بزيادة 190 ألف وظيفة جديدة. 

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احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2024

وأشار سويدان إلى أن المتداولون يضعون في الاعتبار احتمالية متزايدة لـ خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2024، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، كما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد بيانات الوظائف، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

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