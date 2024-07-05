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اقتصاد

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، سجل سعر اللحوم الحمراء، البتلو تباينًا ملحوظًا في الأسواق، ما بين ارتفاع سعر اللحوم الصافي بنحو 3 جنيهات، وانخفاض سعر اللحم بالعظام بنحو 7.5 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي بالأسواق، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظام في السوق، في السطور الأتية:

 

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، ارتفاعا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 408 جنيهات في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بتلو ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 7.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحو البتلو بالعظام كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظام في أسواق المحافظات نحو 375.4 جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 280 جنيهًا.
  • سجلت 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.
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أسعار اللحوم الضاني تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو في الأسواق

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بزيادة 13 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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