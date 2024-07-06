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اقتصاد

بزيادة 13 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو لحوم ضأن نحو 13 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية: 

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 360 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

13 جنيهًا ارتفاعًا في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 13 جنيهًا مقارنة بسعرها في اليوم السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 410.7 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 280 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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