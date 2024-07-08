أخبار مصر اليوم: قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية.. والتعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلًا عن ممثلي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول.

وأضاف مدبولي أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم بعد قليل كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء بالأدلة.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تداول عدد من الصور من المراجعات النهائية لعدد من معلمي سناتر الدروس الخصوصية، تتضمن 18 سؤالا من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 الذي أداه الطلاب أمس.

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٤ بخصوص صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية.

وتضمن القرار الذي أصدره الوزير، اليوم الإثنين، وحصلت فيتو علي نسخة منه أن يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، عبر محركات البحث المختلفة عن شروط الالتحاق بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للعام الدراسي الجديد 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM. من هنا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتعد الزيارة الرئاسية للأكاديمية أول لقاء رسمي معلن يجمع الرئيس السيسي مع الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه ردا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الاشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والاعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

وقد اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنـة 2024 على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت عقب تولي الحكومة الجديدة عددا من القرارات ومنها قرار رقم 258 لسنـة 2024 والذي نص على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجي من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من غد الثلاثاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.