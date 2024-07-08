السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس السيسى عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وفدًا سودانيًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلًا عن ممثلي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة.



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