التعليم: لجنة متخصصة لفحص تشابه أسئلة امتحان الكيمياء.. ومصدر يكشف موقف الوزارة حال ثبوت الواقعة

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تداول عدد من الصور من المراجعات النهائية لعدد من معلمي سناتر الدروس الخصوصية، تتضمن 18 سؤالا من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 الذي أداه الطلاب يوم السبت الماضي.

تسريب امتحان الكيمياء 2024

وكشف عدد من المعلمين، أن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024، قد تم تسريبه قبل الامتحان من خلال فلاشة بها ما يقرب من 200 سؤال بمقابل مادي، مما أدي ذلك لتشابهة عدد من الأسئلة بنفس الصياغة التي جاءت في امتحان الكيمياء.

ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يُتداول ويُنشر حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة محل تحقيقات موسعة وشاملة حول كل سؤال وعلاقته بالامتحان والفحص والتتبع يشمل كل المعلمين الذين نشروا إن توقعاتهم جاءت في الامتحان، أو العكس، ويشمل أيضا ما أثير حول "فلاشة الامتحان".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المتخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.

كما أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه في حال ثبوت صحة تسريب أسئلة امتحان الكيمياء سيتم إلغاء الامتحان وإعادته للطلاب، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

صفحات مزيفة منسوبة لوزير التعليم الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي من هنـــــا

كما نفت الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.