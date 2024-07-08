قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنـة 2024 على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت عقب تولي الحكومة الجديدة عددا من القرارات ومنها قرار رقم 258 لسنـة 2024 والذي نص على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.

وفي سياق آخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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