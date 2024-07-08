رئيس الوزراء: أمن مصر المائي والغذائي والسيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

شدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على أنه باعتبار أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن المحور الرئيسي الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي.

عرضه برنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال عرضه لبرنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب، إننا أمام مسؤولية كبيرة في ظل التحديات الكبرى داخليًا وخارجيًا، مستعرضًا بشكل تفصيلي تحركات مصر لحماية أمنها القومي كأحد محاور خطة عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفًا: "ولا يخفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشب من حولنا".

مدبولي: عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل لانها تمثل الحياة لكل المصريين

أكد مدبولي على عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث، هذا فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة

كما يَتضمَّن هذا المحور الاول أيضًا أمن الطاقة من حيث: تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، ويهدف المحور الأول أيضًا إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني