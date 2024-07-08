الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين بشأن برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أراد أن يبعث من خلال هذا مجلس النواب الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعزاء، مؤكدًا على عدد من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها معًا نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل.

 

مدبولي:  مصر قادرة وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية

أكد رئيس الوزراء أن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واطمئنان، لافتًا إلى أن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض، هي إنجازات الشعب المصري كما يؤكد السيد الرئيس دائمًا.

وأوضح مدبولي أن الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب الذي صنع الحضارة، والذي لا يزال يصنعها، كما أن التكاتف بين الشعب والحكومة، والتماسك الاجتماعي، والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح.

 مدبولي: الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات الرئيس، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذي يؤدى دوره الرقابي، مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف تواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين.

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