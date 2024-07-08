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أخبار مصر

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجي من 2:3 درجات مئوية   على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من غد الثلاثاء.

حالة الطقس، ارتفاع في نسب الرطوبة مع نشاط نسبي للرياح (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 08- 07- 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

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