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أخبار مصر

8 رسائل لرئيس الوزراء أمام البرلمان حول"الكهرباء والأسعار ومشكلات المواطنين"

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول.

مدبولي: الحكومة لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار

وأضاف مدبولي أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

مدبولي:  نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل هو مسئولية الجميع

وأضاف مدبولي : "كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعي بأن المسئولية هي مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف"

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رئيس الوزراء: أمن مصر المائي والغذائي والسيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

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رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين بشأن برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

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