السبت 06 يوليو 2024
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التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

غش جماعي بامتحان
غش جماعي بامتحان الثانوية العامة،فيتو

 أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول مقطع فيديو يكشف عن قيام ولي أمر بترديد وتلقين إجابات امتحان الكيمياء 2024 بصوت عالي تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

 

غش جماعي بامتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024

وعبر عددا من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير بعد انتهاء الطلاب امتحان مادة الكيمياء الذي أداها طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت.

 

فيديو غش جماعي بالثانوية العامة 

وعلى الفور أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لتوضيح الحقائق بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية.

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ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

 

إلغاء الامتحان في حال ثبوت صحة الغش الجماعي 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

ومن جانبها ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على معلمة تلقن الطلبة إجابات امتحان الثانوية العامة فى المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد المواقع من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 يوليو الجارى خلال آداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الامتحان مع الطلاب بذات اللجنة.

 

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