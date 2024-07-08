الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خلال زيارة الأكاديمة العسكرية المصرية

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان
ads

 تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتعد الزيارة الرئاسية للأكاديمة أول لقاء رسمي معلن يجمع الرئيس السيسي مع الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وشاهد الرئيس السيسى عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قادة القوات المسلحة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

أخطر من النهضة، خبير إدارة أزمات يكشف مخطط إثيوبيا السري لإقامة سدود جديدة على النيل

السيسي يشهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

لطلاب الشهادة الإعدادية، شروط القبول بمدارس المتفوقين STEM

يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

منوعات

المزيد

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

الطريق إلى النهائي.. مواعيد نصف نهائي يورو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية