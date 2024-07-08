أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

خلال زيارة الأكاديمة العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتعد الزيارة الرئاسية للأكاديمة أول لقاء رسمي معلن يجمع الرئيس السيسي مع الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وشاهد الرئيس السيسى عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،