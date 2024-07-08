الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 17 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير  17 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها قرابة 17 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

القبض على تشكيل عصابى لسرقة خطوط الكابلات الكهربائية فى أسوان

القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية

وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية تجاوز السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات شروط التراخيص

مواد متعلقة

القبض على تشكيل عصابى لسرقة خطوط الكابلات الكهربائية فى أسوان

ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص لمنح شهادات ودورات مزيفة بالقاهرة والإسكندرية

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية

اندلاع حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بجوار نجدة أكتوبر

تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 11 لصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة من بينها استراحة حكومية

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

رئيس استاد القاهرة: لا أفهم تصريحات كولر "العنترية" وسيتم إغلاق الملعب يوم 26 يوليو

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

تفاصيل نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعدي حسام حبيب عليها بالضرب

وائل جسار عن أسماء جلال: زوجتي قالت لي ممكن تجيبها ضرة

منوعات

المزيد

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية