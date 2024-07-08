الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على تشكيل عصابى لسرقة خطوط الكابلات الكهربائية فى أسوان

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى متخصص بسرقة الكابلات الكهربائية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط الكابلات الكهربائية. 

 


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبحوزتهم قطع كابلات كهربائية تزن قرابة 1,250 طن.

ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص لمنح شهادات ودورات مزيفة بالقاهرة والإسكندرية

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية


وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم المضبوطات من خط كابلات كهربائية "تحت الإنشاء" بدائرة المركز، وباستدعاء المسئول عن المشروع محل الواقعة قرر بأن المضبوطات خاصة بالمشروع واتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تشكيل عصابي سرقة الكابلات الكهربائية بمديرية امن اسوان قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط كيانين تعليميين وهميين بدون ترخيص لمنح شهادات ودورات مزيفة بالقاهرة والإسكندرية

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

القبض على تشكيل عصابي غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بالدقهلية

اندلاع حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بجوار نجدة أكتوبر

تحرير 41 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق خلال 24 ساعة

ضبط 131 سلاحا ناريا و324 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 11 لصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة من بينها استراحة حكومية

ضبط مخدرات بـ9.5 مليون جنيه مع 4 عناصر إجرامية بالشرقية ومطروح

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية