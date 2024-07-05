الكريم الليلي من كريمات العناية بالبشرة التي تعزز من جمال البشرة ونضارتها ويؤخر فرص ظهور التجاعيد بها ما يحافظ على شبابها.

والكريم الليلي عادة يباع بمبالغ خيالية لذا تبحث الفتيات عن البدائل الطبيعية له التي تحضر بمكونات بسيطة واقتصادية.

كريم الشاي الأخضر الليلي لبشرة نضرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم الشاي الأخضر الليلي لبشرة نضرة بلا عيوب.

المكونات:

ملعقة شاي أخضر

كوب ماء مغلي

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة جل صبار

ملعقة زيت لوز حلو

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها الشاى الأخضر ونضيف له كوب الماء المغلي.

نقلب جيدا ونغطي الخليط حتى يبرد تماما.

ثم نصفي الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضعه في مقلاة.

ونضيف له النشا ونقلب جيدا حتى يذوب النشاء.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نضيف له جل الصبار وزيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة فى المساء.

حيث ندهن البشرة بطبقة خفيفة منه ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم الشاي الأخضر الليلي

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.