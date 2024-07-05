الجمعة 05 يوليو 2024
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قناع طبيعي ينعش بشرتك ويرطبها في الطقس الحار

ترطيب البشرة، فيتو
ترطيب البشرة، فيتو

ترطيب البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على بشرة رطبة وأكثر نضارة وحيوية، خاصة فى فصل الصيف الذى يؤثر على البشرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وترطيب البشرة لا يقتصر فقط على الكريمات بل أيضا من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وترطيبها بعمق حفاظا على جمالها.

قناع طبيعي ينعش البشرة ويرطبها 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي ينعش البشرة ويرطبها فى الطقس الحار.

المكونات:-

2 ملعقة زبادى بارد

ملعقة عسل نحل 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معا ونخلط جيدا ثم قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع البارد على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة وبنعشها ويفتحها سريعا ويجعلها صافية وأكثر نضارة وحيوية.
ترطيب البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام  ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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