كرريه يوميا للحفاظ على جمال ونضارة بشرتك فى الصيف

فى فصل الصيف تنزعج الفتيات كثيرا بسبب تأثر البشرة بحرارة الطقس وأشعة الشمس ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبى.

وتحرص الفتيات فى فصل الصيف على ترطيب البشرة باستمرار وشرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة للحفاظ على جمال ونضارة البشرة.

قناع طبيعي لنضارة البشرة فى الصيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي بمكون واحد فقط يجب تكراره يوميا طوال فصل الصيف لترطيب البشرة وتعزز نضارتها وجمالها فى فصل الصيف.

المكونات:-

عسل نحل طبيعي ويجب اختيار نوع موثوق فيه

الطريقة:-

نغسل البشرة اولا بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

ثم يتم تجفيف البشرة بمنشفة ناعمة از مناديل ورقية ناعمة.

بعدها نقوم بفرد العسل على البشرة كاملة ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع يوميا طوال فصل الصيف وستلاحظ الفرق.

ويجب فى فصل الصيف العناية الجيدة بالبشرة من حيث التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم مع ترطيب البشرة على مدار اليوم والعناية ونظافتها واستخدام كريم الحماية من الشمس عند الخروج نهارا.

ترطيب البشرة فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.