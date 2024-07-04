قناع طبيعي بمكونات من مطبخك لتقشير البشرة

تقشير البشرة من خطوات العناية بالبشرة وهى خطوة مهمة لتنظيف مسام البشرة وتحديد خلايا البشرة ما يحمي من حب الشباب والبثور السوداء.

وتقشير البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتنظفها بعمق، بشرط أن تكون مناسبة لنوع البشرة.

قناع طبيعي لتقشير البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل قناع طبيعي بمكونات بسيطة لتقشير البشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من السكر البني أو الأبيض

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري)

الطريقة:

امزجي السكر والعسل في وعاء صغير حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة.

إذا كانت العجينة سميكة جدًا، يمكنكِ إضافة القليل من زيت الزيتون لتخفيفها.

قومي بتطبيق الخليط على وجهكِ بحركات دائرية لطيفة، مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تعاني من الرؤوس السوداء.

اتركي القناع على وجهكِ لمدة 5-10 دقائق.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

فوائد المكونات:

السكر: يعمل كمقشر طبيعي يساعد على إزالة الخلايا الميتة والشوائب من البشرة.

العسل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويرطب البشرة بعمق.

زيت الزيتون: غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، مما يساعد في تغذية وترطيب البشرة.

استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من ترطيب بشرتكِ بعد استخدام القناع لتجنب الجفاف.

تأكدي من ترطيب بشرتكِ بعد استخدام القناع لتجنب الجفاف. قومي بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل استخدام القناع على الوجه بالكامل، للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

هذا القناع الطبيعي يساعد في الحفاظ على بشرتكِ ناعمة ومتألقة بطريقة طبيعية وآمنة.

تقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.