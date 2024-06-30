قناع العسل والقرفة لعلاج حب الشباب سريعا

حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يمكن علاجها باستخدام وصفات طبيعية، بدلا من الكريمات المصنعة التى تباع بأسعار خيالية.

وعادة تهتم الفتيات بعلاج حب الشباب، أولا بأول؛ حفاظا على مظهر البشرة وجمالها، مع التخلص من آثارها على البشرة.

قناع العسل والقرفة لعلاج حب الشباب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع العسل والقرفة لعلاج حب الشباب.

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

الطريقة:

نخلط العسل ومسحوق القرفة جيدًا حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ضعى العجينة على المناطق المصابة بحب الشباب.

اتركيها لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفى وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

والعسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار، اما القرفة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتنظيف المسام.

طرق الوقاية من حب الشباب

وللوقاية من حب الشباب، يجب اتباع النصائح التالية:

تنظيف الوجه بانتظام: استخدام منظفًا لطيفًا على البشرة مرتين يوميًا.

تجنب لمس الوجه: تجنب لمس المناطق المصابة بحب الشباب لتجنب تفاقم الحالة.

استخدام مرطب مناسب: استخدمى مرطبًا خاليًا من الزيوت للحفاظ على ترطيب البشرة دون انسداد المسام.

حب الشباب، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.