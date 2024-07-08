الإثنين 08 يوليو 2024
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صحة ومرأة

اصنعي بنفسك غسولا يوميا لتفتيح وترطيب البشرة

تفتيح وترطيب البشرة،
تفتيح وترطيب البشرة، فيتو

تنظيف البشرة من الأمور المهمة التي يجب اتباعها يوميا حفاظا على مسام البشرة وحمايتها من ظهور الحبوب بها والبثور السوداء أيضا.

وتنظيف البشرة يجب أن يكون من خلال صابون أو غسول طبى مناسب لنوع البشرة وذلك حفاظا على نعومتها ونضارتها.

غسول يومي لتنظيف البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، غسول يومي لتنظيف وترطيب البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة صابون طبيعي مبشور ويباع بالصيدليات 

2 ملعقة ماء

ملعقة عسل نحل 

نصف ملعقة قهوة

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الصابون والماء ونقلب جيدا حتى يذوب الصابون ونحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نضيف له العسل والقهوة ونقلب جيدا.
  • ثم نحفظ الغسول فى علبة محكمة الغلق وصلاحيته 3 أيام.
  • نستخدم الغسول يوميا على البشرة حيث نضع طبقة منه على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية برفق لمدة دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نستخدم الغسول يوميا للحفاظ على جمال ونضارة البشرة.
غسول يومي لتنظيف البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام  ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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